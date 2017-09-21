В Стамбуле у здания суда произошла перестрелка

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У здания главного суда Стамбула между двумя сторонами судебного процесса произошла перестрелка, ранен один человек. Полиция задержала семь человек, четверым подозреваемым удалось скрыться.

Возле здания главного суда Стамбула произошла перестрелка, ранен один человек, сообщает телеканал Hurriyet.

По данным газеты Yeni Şafak, конфликт произошел между двумя враждующими группировками в ходе судебного процесса над их членами. Полиция задержала семь человек, четверым подозреваемым удалось скрыться. На месте происшествия работают правоохранители и скорая помощь.

Сообщается, что в январе 2016 года группировки устроили перестрелку в игровом салоне, в результате которой погибли три человека. Полиция арестовала членов обеих банд и предъявила им обвинения в умышленном убийстве и в незаконном хранении оружия.

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