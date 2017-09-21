МВД подтвердило задержание лидера "Христианского государства"

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В полиции подтвердили информацию о задержании лидера организации "Христианское государство - Святая Русь" Александра Калинина по делу о поджоге машин у офиса адвоката режиссера Алексея Учителя. Ранее сообщалось, что он был отпущен на свободу после опроса.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк подтвердила информацию о задержании лидера организации "Христианское государство - Святая Русь" Александра Калинина по делу о поджоге автомобилей у офиса адвоката режиссера "Матильды" Алексея Учителя.

Волк также отметила, что всего по факту поджога машин задержаны четверо подозреваемых. По ее словам, троим из них уже предъявили обвинение, передает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что лидера "Христианского государства" отпустили на свободу после опроса по делу о поджоге машин возле офиса адвоката режиссера Учителя. Высказывания Калинина о фильме "Матильда" отправили на экспертизу.

11 сентября в столице возле офиса адвоката Учителя сгорели два автомобиля. Инцидент произошел в Староконюшенном переулке. Сам адвокат выложил фото в интернет. На них есть изображение с надписью "За Матильду гореть". В полиции посчитали, что речь идет о поджоге.

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