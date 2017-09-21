15:17, 21 сентября 2017

В центре Ростова-на-Дону загорелась десятиэтажная гостиница. Видео

Теги:  пожар  ростов  Происшествие  гостиница

В центре Ростова-на-Дону на площади 800 квадратных метров горит десятиэтажная гостиница Torn house. Здание вплотную примыкает к жилому дому, в котором находится детский сад. Огнем повреждены припаркованные около отеля автомобили. В МЧС пожару присвоили третий ранг сложности.

Десятиэтажная гостиница Torn house загорелась в центре Ростова-на-Дону, пожару присвоили третий ранг сложности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Здание находится на улице Семашко. Огнем охвачено все здание, площадь возгорания составляет 800 квадратных метров. Отель вплотную примыкает к жилому пятиэтажному дому, в котором на первом этаже находится детский сад.

Из горящего здания, жилого дома и детского сада эвакуировали около 400 человек, в том числе 61 ребенка. Пострадавших нет. Очевидцы сообщают, что огнем повреждены припаркованные возле отеля автомобили.

Отель был открыт 5 февраля 2017 года.

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