В центре Ростова-на-Дону загорелась десятиэтажная гостиница. Видео

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В центре Ростова-на-Дону на площади 800 квадратных метров горит десятиэтажная гостиница Torn house. Здание вплотную примыкает к жилому дому, в котором находится детский сад. Огнем повреждены припаркованные около отеля автомобили. В МЧС пожару присвоили третий ранг сложности.

Десятиэтажная гостиница Torn house загорелась в центре Ростова-на-Дону, пожару присвоили третий ранг сложности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Ростов на Дону. Огнем охвачены верхние этажи высотки. В здании расположен отель «Торн Хаус». pic.twitter.com/AV6yiSIXup — Олег Анатольевич (@dolg132005) 21 сентября 2017 г.

Здание находится на улице Семашко. Огнем охвачено все здание, площадь возгорания составляет 800 квадратных метров. Отель вплотную примыкает к жилому пятиэтажному дому, в котором на первом этаже находится детский сад.

Из горящего здания, жилого дома и детского сада эвакуировали около 400 человек, в том числе 61 ребенка. Пострадавших нет. Очевидцы сообщают, что огнем повреждены припаркованные возле отеля автомобили.

Отель был открыт 5 февраля 2017 года.

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