В Подмосковье сотрудники морга перепутали тела умерших

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Сотрудники морга одной из больниц в Люберцах перепутали тела умерших при выдаче родственникам для захоронения. По данному факту следователи проводят проверку. По ее итогам они дадут правовую оценку действиям работников и руководства медучреждения.

Следователи проводят проверку по факту противоправных действий сотрудников морга в Люберецком районе Подмосковья. Об этом сообщается на сайте ГСУ СКР по Московской области.

Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что сотрудники морга одной из больниц в Люберцах перепутали тела умерших при выдаче родственникам для захоронения.

Следственные органы дадут правовую оценку действиям работников и руководства медучреждения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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