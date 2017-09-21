Путин поздравил россиян с днем рождения страны

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Президент России Владимир Путин и премьер-министр страны Дмитрий Медведев поздравили россиян с 1115-летием зарождения государственности. По словам российского лидера, юбилей знаменует важный этап истории России.

Президент России Владимир Путин направил участникам торжественных мероприятий, посвященных 1115-й годовщине зарождения российской государственности и 155-й годовщине открытия памятника "Тысячелетие России" поздравительную телеграмму. Монумент воздвигнут в Великом Новгороде, пишет "Русская планета".

Глава государства отметил, что юбилей знаменует важный этап российской истории. Президент добавил, что именно в 862 году наши предки избрали путь построения сильного государства – на основе единения и согласия.

Также участники торжественных мероприятий получили поздравление и от премьер-министра Дмитрия Медведева. Он отметил, что Великий Новгород сыграл особенную роль в становлении и развитии Российского государства, в его истории и культуре.

Также он подчеркнул, что на Новгородской земле соприкасались и обогащали друг друга культуры самых разных народов, и благодаря их сотрудничеству и согласию Новгород достиг процветания и обрел серьезное международное влияние.