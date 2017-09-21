Мединский поблагодарил МВД за меры против нарушений перед показом "Матильды"

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Министр культуры Владимир Мединский поблагодарил правоохранительные органы за оперативную реакцию на обращение ведомства с просьбой принять меры для обеспечения безопасности проката фильма "Матильда". Также он выразил уверенность, что накал страстей вокруг кинокартины спадет.

Глава Минкультуры России Владимир Мединский заявил, что правоохранительные органы оперативно отреагировали на обращение ведомства с просьбой принять меры для обеспечения безопасности проката фильма "Матильда", передает "Интерфакс".

"Мы очень благодарны тому, как профессионально сработали органы внутренних дел, как оперативно отреагировали на факты правонарушений и наше официальное обращение", - сказал министр.

Глава Минкультуры назвал действия правоохранительных органов "примером эффективной работы". По его словам, он читал в новостях, что злоумышленники уже дали признательные показания.

"Это говорит, что были проведены точечные задержания", - подчеркнул он.

Кроме того, он выразил уверенность, что накал страстей вокруг кинокартины спадет.

Мединский отметил, что в среду по окончании кинопоказа к нему подходили прокатчики и благодарили Минкультуры и МВД за четкую работу.

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