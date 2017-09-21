Полиция опровергла сообщения о драке между мигрантами и охраной ТЦ "Москва"

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В московской полиции заявили, что никакой драки у торгового центра "Москва" 20 сентября между его охраной и мигрантами не было. Сейчас сотрудники полиции ведут проверку работников ТЦ на предмет соблюдения миграционного и трудового законодательства.

Сотрудники московской полиции опровергли информацию о потасовке около торгового центра "Москва". Там в среду из-за избиения гражданина Таджикистана якобы произошел конфликт между мигрантами и охраной ТЦ.

"Драки у ТЦ "Москва" не было, оперативная обстановка под контролем", - приводит "Интерфакс" слова сотрудника пресс-службы столичного главка полиции.

Сейчас проводятся профилактические мероприятия, подчеркнул он.

Сотрудники полиции ведут проверку сотрудников торгового центра на предмет соблюдения миграционного и трудового законодательства. О том, есть ли в результате проверки задержанные, неизвестно.

Ранее ряд СМИ сообщил, что возле ТЦ собралась большая толпа мигрантов. Их якобы начала задерживать полиция. Мигранты недовольны инцидентом, который якобы произошел накануне, когда охрана торгового центра по неизвестным причинам избила работавшего там гражданина Таджикистана.