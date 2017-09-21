Россия и коалиция США обсудили предотвращение инцидентов в Сирии

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Россия и коалиция во главе с США отныне поддерживают три линии телефонной связи для предотвращения инцидентов в Сирии. Об этом сообщил полковник американских сухопутных войск Райан Диллон. Данное заявление было обнародовано после того, как Минобороны жестко предупредило командование США о недопустимости обстрелов бойцов сирийских правительственных сил.

Эти кадры были сняты в первые минуты нападения боевиков одним из сотрудников военной полиции. Атака на наблюдательный пункт началась около 6 утра, передает "ТВ Центр".

"Мой взвод занял оборону на втором этаже. Согласно боевому расчету. Держали оборону до тех пор, пока не стали попадать мины прямой наводкой в здание. Второй этаж был разрушен, и мы переместились на первый этаж. Где находились военнослужащие САР. Совместно с ними держали оборону", - сообщил командир взвода военной полиции Александр Самойлов.

Оборону в здании наблюдательного пункта держали 29 наших военнослужащих и 12 сирийцев. Под прикрытием плотного минометного огня и поднявшейся от разрывов пыли террористы подошли на дистанцию ближнего боя и пустили в ход крупнокалиберные пулеметы и автоматы.

Сирийского солдата ранило в голову. Медики останавливают кровь, чтобы он не умер от болевого шока, вкалывают сильное обезболивающее. В это время в штабе уже знали - пост военной полиции оказался в полном окружении и ведет бой. Первыми на подмогу отправились бойцы сил специальных операций.

Одновременно по наступающим боевикам был открыт артиллерийский огонь. Удары с воздуха нанесли штурмовики Су-25. Кольцо противника удалось разорвать. Бойцы с боем вырвались из окружения. Ранения получили трое наших военнослужащих. Вся техника была вывезена. А вот потери боевиков составили больше восьмисот погибшими. Уничтожено 11 танков, 4 БМП, 38 джипов с пулеметами. Это серьезный урон для группировки "Джебхат ан-Нусра" под Идлибом. После боя, анализируя события того дня и сопоставляя их с полученными разведданными, военные аналитики пришли к выводу, что данная атака на российских военных была спланирована заранее. И далеко не в командных пунктах боевиков в Сирии.

"По имеющимся данным, данное наступление инициировано американскими спецслужбами, чтобы остановить успешно развивающееся продвижение правительственных войск к востоку от Дейр-эз-Зора. При этом одной из главных целей действий боевиков была попытка захвата подразделения российской военной полиции, выполнявшего задачи на наблюдательном пункте, развернутом в этом районе в качестве сил контроля сил деэскалации", - сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской.

Боевики "Джебхат ан-Нусры" бросили на прорыв практически всю имеющуюся в их распоряжении бронетехнику. В том числе танки. Атаке предшествовала мощная артподготовка.

Таким образом, террористы смогли прорвать оборону вооруженных сил сирийской армии и углубиться в тыл на 12 километров, выйдя на наблюдательный пункт военной полиции из России. Сейчас линия фронта восстановлена в прежних границах. Поле боя усеяно телами убитых террористов.

Бомбардировка, которую вели ВКС России, стала чуть ли не самой интенсивной за всю сирийскую компанию. В США на предъявленные обвинения скупо ответили: "Джебхат ан-Нусра" - это филиал "Аль-Каиды" в Сирии, а к ним отношение Штатов якобы остаётся неизменным.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".