В Симферополе заканчивают строительство нового аэропорта

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В Симферополе возведение нового аэропорта выходит на финишную прямую. Нагрузки на старый терминал нешуточные. Аэровокзал, построенный ещё в 40-х годах прошлого столетия, за неполный год принял около 4 миллионов пассажиров.

Четыре миллиона пассажиров и это только за девять месяцев. В курортный сезон аэропорт Симферополя едва справляется с пиковыми нагрузками. Лето уже давно позади, а здесь продолжают отправлять и принимать десятки рейсов со всей России, передает "ТВ Центр".

Непривычно жаркий сентябрь в Крыму синоптики назвали "вторым летом". Продлить себе отпуск прилетают со всех уголков страны. Куртки и тёплую одежду приходиться снимать уже на трапе.

Такого количества пассажиров старый аэропорт Симферополя не видел даже в советские годы. Скоро принимать рейсы будет новенький аэровокзальный комплекс. Его строят в паре километров от действующего. Спроектированное южнокорейскими архитекторами здание нового аэропорта строят всей страной. Две тысячи рабочих одновременно трудятся на огромной территории. Площадь равна почти 80 футбольным полям.

Восемь тысяч витражей фасада складывают, как паззл. Уникальная форма будет напоминать крымскую волну. Будущий комплекс, обещают строители, станет настоящим произведением искусства.

Десятки поклонников споттинга, авиационной фотографии, выстраиваются в очередь, чтобы попасть на взлетно-посадочную полосу нового аэропорта. Снимки самолетов на фоне крымского неба получаются особенно романтичными.

Широкие залы терминалов, много солнечного света и удобная инфраструктура. Путь от входа до посадки будет занимать минимальное количество времени. Крыша размером с три футбольных поля уже готова. Даже фасад здесь будет напоминать об отдыхе.

Симферопольский аэропорт по-прежнему в тройке самых популярных направлений. Бархатный сезон в Крыму в самом разгаре. На популярных пляжах многолюдно, как летом. Синоптики обнадеживают. Тепло на полуострове будет до конца месяца.

Борис Максудов, "ТВ Центр", Крым.