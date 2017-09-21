Пожар в гостинице Ростова-на-Дону потушен

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Пожарные смогли полностью потушить возгорание в десятиэтажной гостинице Torn house в центре Ростова-на-Дону. Там ранее погибли два человека.

Пожар в гостинице Torn house в центре Ростова-на-Дону полностью потушен. Об этом сообщает "Интерфакс".

Ранее при возгорании десятиэтажного здания погибли два человека. Один из погибших, предположительно, администратор отеля.

Из здания было эвакуировано около 400 человек, в том числе 61 ребенок. Огонь повредил семь припаркованных возле гостиницы автомобилей.