Офис "Яндекса" эвакуировали после визита Путина

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Спустя несколько часов после визита президента России Владимира Путина, эвакуировали московский офис компании "Яндекс". Это якобы произошло после анонимного звонка о заложенной бомбе.

Московский офис "Яндекса" эвакуирован после того, как там сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Также собеседник агентства отметил, что перед этим позвонил неизвестный с угрозой взрыва.

В свою очередь, генеральный директор группы компаний "Яндекс" Аркадий Волож сообщил, что пока не слышал об эвакуации офиса компании в Москве на улице Льва Толстого, дом №6.

За два часа до этого штаб-квартиру компании посетил президент России Владимир Путин.