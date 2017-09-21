КС Испании оштрафовал правительство Каталонии за референдум

Теги: В мире испания каталония

Члены правительства Каталонии, причастные к организации референдума о независимости оштрафованы. Такое решение принял Конституционный суд Испании.

Организаторы референдума о независимости Каталонии оштрафованы Конституционным судом Испании за неподчинение его решениям, запрещавшим проведение плебисцита. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету El Confidencial.

Согласно информации издания, глава департамента экономики автономии Жозеп Мария Жове приговорен к ежедневной уплате 12 тысяч евро, а 15 членов территориальных администраций провинции - к шести тысячам евро штрафа до тех пор, пока они не подчинятся центральному правительству.

Начисление штрафов начнется в 10 часов утра, следующего за днем вынесения вердикта. Избежать наказания они могут в случае, если откажутся от своих действий в течение 24 часов с момента публикации решения.