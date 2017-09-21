Трамп рассказал Порошенко о не самой легкой жизни на Украине

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Президенты Украины и США Петр Порошенко и Дональд Трамп провели встречу в Нью-Йорке в рамках 72 сессии Генассамблеи ООН. В ходе разговора американский лидер отметил, что Украина не самое легкое место для жизни. Также стороны должны были обсудить поставки летального оружия Киеву.

В Нью-Йорке "на полях" 72 сессии Генассамблеи ООН состоялась встреча президентов США Дональда Трампа и украинского лидера Петра Порошенко. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Трампа, отношения Вашингтона и Киева достигли прогресса со времени их последней встречи в Белом доме.

"Не сказал бы, что это [Украина] самое легкое место для жизни, но у вас дела становятся все лучше с каждым днем", — отметил Трамп. При этом он не пояснил, в чем именно проявляется улучшение ситуации.

В свою очередь, Порошенко рассказал Трампу о значительном улучшении экономического сотрудничества двух стран. Президент США заверил, что американские компании "видят большой потенциал" на Украине.

До этого СМИ сообщали, что Порошенко рассчитывает обсудить с Трампом Донбасс, поставки летального оружия Киеву и помощь США в проведении реформ на Украине.

Последний раз лидеры двух стран встречались в июне, когда Порошенко посетил Вашингтон.