"Нелюбовь" Звягинцева выдвинули на "Оскар" от России

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На заседании Российского оскаровского комитета было принято решение выдвинуть на премию "Оскар" от России в 2018 году фильм "Нелюбовь" режиссера Андрея Звягинцева. Одним из его конкурентов был фильм "Матильда" Алексея Учителя.

Претендовать на премию "Оскар" от России в 2018 году будет фильм "Нелюбовь" режиссера Андрея Звягинцева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Российском оскаровском комитете. Специальное заседание состоялось в Доме кино Союза кинематографистов.

В ходе мероприятия рассматривались четыре фильма: "Нелюбовь", "Аритмия" Бориса Хлебникова, "Матильда" Алексея Учителя и "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" Александра Ханта. Фильм Андрея Звягинцева получил большинство голосов.

Картина "Нелюбовь", ставшая совместным производством России, Франции, Германии и Бельгии, вышла в прокат 1 июня. Она уже получила множество российских и зарубежных наград, самой значимой из которых стал приз жюри 70 Каннского кинофестиваля.