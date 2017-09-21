Брат лидера "Христианского государства" сознался в поджоге автомобилей

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Брат лидера движения "Христианское государство - Святая Русь" Александр Калинина сознался в поджоге автомобилей у офиса адвоката режиссера Алексея Учителя - Константина Добрынина. По словам Юрия Калинина, его чувства верующего были оскорблены, и он принял участие в поджоге.

Юрий Калинин, который является братом лидера движения "Христианское государство - Святая Русь" Александр Калинина, признал вину в поджоге автомобилей у офиса адвоката режиссера Алексея Учителя - Константина Добрынина. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Я участвовал в поджоге. Мои чувства верующего были оскорблены", - сказал он, находясь в Хамовническом суде Москвы. Там рассматривается вопрос о его аресте.

Он добавил, что на преступление он пошел, "потому что накипело" из-за фильма "Матильда".

"Изначально были оскорблены чувства верующих. Эта уголовная статья была нарушена по отношению ко мне. Не я центр внимания в этой ситуации, центр - фильм, я появился потом. Меня здесь быть не должно - я пошёл привлекать к себе внимание, потому что так нельзя, потому что накипело", - подчеркнул он.

Суду заключил его под стражу до 11 ноября.

Ранее в четверг Хамовнический суд отправил под арест до 11 ноября другого фигуранта дела - Александра Баянова. Он также признал вину в полном объеме.