Путин призвал сохранить положительные тенденции в экономике

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Владимир Путин считает важным и необходимым сохранить нынешние позитивные тенденции в экономике страны. Президент заявил об этом в четверг на встрече с представителями бизнес-сообщества. Наметившийся экономический рост, подчеркнул глава государства, закладывает хороший фундамент для будущего развития.

Более 50 представителей деловых кругов за одним столом с президентом страны. Подобные встречи проходят в Кремле нечасто, но уже успели оправдать свой высокий формат. Причем, в реальных цифрах, передает "ТВ Центр".

Экономика, которая еще недавно с трудом преодолевала внешние западные барьеры, сегодня выходит на полные мощности. Во втором квартале этого года ВВП вырос на 2,5 %, инвестиции - более чем на 6. В последний раз похвастаться такими показателями предприниматели могли лет пять назад. И вот теперь новые рекорды, в том числе в отношении инфляции.

"Несмотря на известные ограничения, в том числе внешние, экономика России стабилизируется. Она, как вы знаете, совершенно уже очевидно, можно сказать, вышла из рецессии, набирает обороты. Уже несколько кварталов подряд демонстрирует рост. Инфляция находится на весьма низком уровне, я бы сказал, на исторически низком - меньше 4%, промышленное производство растет - почти на 2% рост составил", - отметил Путин.

В некоторых областях и того больше. Самым успешным в этом году оказалось производство грузовых вагонов, компьютеров, зерноуборочной техники, трикотажных изделий и легковых авто. Теперь, отметил президент, важно закрепить результат. О самочувствии российской экономики говорили в четверг и в офисе "Яндекса", куда президент приехал поздравить компанию с двадцатилетием. Отвечать на вопросы Владимира Путина доверили голосовому помощнику Алисе.

Голосовой ассистент поможет узнать погоду, проложить маршрут по городу. Но сложнее всего, признаются разработчики, было научить Алису говорить.

Уже 10 октября приветливая, совсем не депрессивная Алиса поселится в телефонах миллионов пользователей. И это лишь одно из достижений за последний два десятка лет. Каждый день "Яндекс" обрабатывает более шести с половиной миллиардов запросов по всему миру. Компания уже давно обошла Mail и даже Google. А после недавнего суда американцам и вовсе пришлось пойти на беспрецедентные меры и снять ограничения. Теперь владельцы Android-устройств могут сами выбирать, какой браузер использовать.

"Искусственный интеллект за последние 20 лет научился не только видеть, слышать, разговаривать, он научился делать лучше, чем человек. Слышит навигатор больше акцентов, чем мы с вами, распознает адрес", - рассказал генеральный директор компании "Яндекс" Аркадий Волож.

Лучше ориентируется в городе, совершает платежи и даже лечит. "Яндекс-здоровье" позволяет получить консультацию профильных врачей 24 часа в сутки. Впрочем, порой можно обойтись и без помощи специалистов. Беспилотный автомобиль, обещают разработчики, появится на улицах Москвы совсем скоро.

Небольшой круг по офисной территории и машина паркуется у соседнего подъезда. Эта короткая дистанция - результат работы тысячи специалистов - не предел. Впереди - боевые испытания в городе и десятилетие новой промышленной революции, уверены в компании.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".