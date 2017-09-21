В Петербурге медики с помощью импланта вернули слух ребенку

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В Петербурге врачи провели сложнейшую операцию по восстановлению слуха двухлетнему Кириллу Некрасову. Мальчик оглох, переболев менингитом. Чтобы вернуть ребенку возможность слышать, медики установили ему высокотехнологичный прибор, который передает звуки сразу в мозг, минуя ухо. Кириллу еще предстоит пройти процедуру настройки аппарата, но уже сейчас врачи уверены в успехе операции.

Двухлетний Кирюша с трудом поворачивает голову после сложнейшей операции. Под повязкой у него - высокотехнологичный имплант. Как это работает, родители до конца пока не поняли, но очень надеются: скоро сын снова будет слышать их голоса. Переболев в возрасте 2 недель менингитом, малыш, который родился абсолютно здоровым, полностью потерял слух. Врачи многих клиник мира потом писали: это необратимо. Петербургские медики предложили уникальную операцию, передает "ТВ Центр".

"Суть операции заключается в том, чтобы электрод от нейростимулятора разместить в ствол головного мозга, к тем ядрам, которые отвечает за информацию, которая проводится через слуховой нерв", - рассказал заведующий отделением нейрохирургии детской городской больницы № 19 им. К.А. Раухфуса Зураб Алугишвили.

То есть вживленный ребенку высокотехнологичный прибор способен доносить звуки прямо в мозг, минуя сложное устройство человеческого уха.

Проведенная в НИИ Рухуфуса операция - это лишь первый этап, теперь прибор предстоит включить. В НИИ уха, горла, носа и речи к внутреннему импланту Кирилла подсоединят внешнюю часть и потом будут настраивать, как сложнейший музыкальный инструмент.

"Мы подаем звуковые сигналы на имплант с компьютера, и они говорят – тихо слышат, громко слышат, какие звуки они слышат, мы меняем характеристики процессора, настройки импланта подбираем индивидуально под человека так, чтобы он все, что хочет, слышал", - отметил старший научный сотрудник отдела диагностики и реабилитации нарушений слуха Санкт-Петербургского НИИ уха, горла, носа и речи Сергей Левин.

Прибор состоит из двух частей: подкожный аппарат, и внешний речевой процессор: Похожие импланты используют при традиционной имплантации, но там приборы вставляются в слуховой канал, поэтому нужно, чтобы ухо функционировало хотя ты частично. Уникальность стволомозговой имплантации в том, что она показана даже пациентам с абсолютной глухотой.

В России первые три такие операции были проведены в 2014 году, в Петербурге. Но только сейчас врачи могут говорить об успешном исходе. Одна из первых пациенток, Ксения Головач - сейчас ей 4,5 - в этих стенах впервые услышала голос своей мамы.

Недавно семья вернулась домой, в Краснодар. С врачами теперь общается по видеосвязи. Те с улыбкой наблюдают, как еще недавно совсем глухой ребенок вполне себе обычно капризничает в ответ на мамины просьбы. Родители Кирюши уверены: их сын скоро тоже их услышит и заговорит. Помогать ему будут не только папа и мама, но и младший брат.

Анна Морозова, "ТВ Центр", Санкт-Петербург.