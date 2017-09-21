Лавров и Столтенберг обсудили КНДР и Афганистан

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Глава МИД России Сергей Лавров и генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудили на встрече в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке КНДР и Афганистан. При этом стороны не обсуждали детально вопрос о размере миротворческой миссии в Донбассе.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал о своей встрече в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке с главой МИД России Сергеем Лавровым. По его словам, стороны обсудили КНДР и Афганистан, передает РИА Новости.

"Мы обсудили Афганистан, а также проблемы, связанные с вопросами нераспространения. В том числе вызовы со стороны КНДР",- отметил Столтенберг в разговоре с журналистами по итогам встречи с главой МИД России "на полях" 72 сессии Генассамблеи ООН.

Также Столтенберг подчеркнул, что приветствует инициативу по размещению миротворцев на Украине. При этом он уточнил, что не обсуждал детально, как реализовывать эту идею, в том числе размер миссии, с Лавровым.

Кроме того, генсек НАТО заявил, что альянс не был против российско-белорусских учений "Запад-2017". Однако он указал на то, что нужно обеспечивать максимальную прозрачность. "Все страны имеют право проводить военные учения, это касается и России. Но важно при этом обеспечивать максимальную прозрачность и предсказуемость на подобных учениях, чтобы избежать ошибок в расчетах, недопонимания и инцидентов, потому что если они произойдут, это может привести к очень опасной ситуации", — сказал Столтенберг.

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