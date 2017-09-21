Скончалась самая богатая женщина в мире

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Самая богатая женщина в мире Лилиан Беттанкур скончалась в возрасте 94 лет. Гендиректор и председатель совета директоров L'Oreal Жан-Поль Агон обнародовал официальное заявление по этому поводу. Причины смерти не называются.

Не стало дочери основателя косметической группы L'Oreal Лилиан Беттанкур. Она была самой богатой женщиной в мире по версии журнала Forbes. Ей было 93 года, передает "Интерфакс".

О смерти Беттанкур сообщило агентство AFP, которое сослалось на слова членов ее семьи. Затем гендиректор и председатель совета директоров L'Oreal Жан-Поль Агон обнародовал официальное заявление. Причины смерти не называются.

Состояние Беттанкур Forbes оценивал в 44,6 миллиарда долларов. Она унаследовала состояние и контрольный пакет акций L'Oreal в 1957 году, когда скончался ее отец Эжен Шюлле.

В 1963 году компания вышла на IPO, но Беттанкур сохранила мажоритарный пакет. На момент она владела более 30% акций L'Oreal.