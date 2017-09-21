Лавров: НАТО пытается воссоздать климат холодной войны

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НАТО стремится воссоздать климат холодной войны, уверен глава МИД России Сергей Лавров. Также он подчеркнул, что Украина всячески пытается не соблюдать минские договоренности и придумывает все новые уловки для этого. Об этом министр заявил, выступая на Генассамблее ООН.

НАТО стремится воссоздать климат холодной войны, уверен министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, альянс отказывается следовать принципу равной и неделимой безопасности на пространстве ОБСЕ, передает ТАСС.

"За последнюю четверть века наша страна, несмотря на испытания, честно прошла свою часть пути по ликвидации наследия холодной войны. Много делали для упрочения доверия и взаимопонимания в Евроатлантике и в мире в целом", - заявил министр в ходе выступления на 72 сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам Лаврова, это не встретило взаимности "со стороны наших западных партнеров". "НАТО стремится воссоздать климат холодной войны, отказывается претворять в жизнь торжественно провозглашенный в 90-е годы прошлого века принцип равной и неделимой безопасности на пространстве ОБСЕ", - подчеркнул он.

При этом Запад, по словам главы МИД России, выстраивал свою политику по принципу "кто не с нами, тот против нас", "встав на путь безоглядного расширения НАТО на восток, провоцируя нестабильность на постсоветском пространстве и поощряя антироссийские настроения".

Также Лавров отметил, что Киев изобретает новые уловки, чтобы не выполнять минские договорённости по украинскому урегулированию. Тем не менее, Москва готова к конструктивной работе по этой проблематике.

"Несмотря на предпринимаемые усилия в Нормандском формате и в контактной группе, киевские власти изобретают все новые уловки, чтобы замотать выполнение своих обязательств по минскому комплексу мер", — приводит слова главы МИД РИА Новости.

А еще Лавров прокомментировал выступление президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН. По его словам, Москва надеется, что США будут следовать провозглашенным принципам верховенства суверенитета других стран.

"Думаю, под этими словами может подписаться каждый, особенно если внешняя политика США будет осуществляться именно на такой основе: суверенитета, отказа от вмешательства во внутренние дела, равенство народов, взаимоуважение", — заявил Лавров на ГА ООН.

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