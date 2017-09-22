ВКС России уничтожили более 96 тысяч объектов террористов ИГ в Сирии

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Российская авиация уничтожила свыше 96 тысяч объектов террористов ИГ в Сирии. В частности, ВКС атаковали их командные и опорные пункты, скопления и лагеря подготовки боевиков, а также склады оружия и боеприпасов.

Российские военные самолеты уничтожили более 96 тысяч объектов террористов запрещенной в России организации "Исламское государство" в Сирии. Об этом сообщает официальная газета Минобороны "Красная звезда".

"С 30 сентября 2015 года российской авиацией совершено 30 650 боевых вылетов. Нанесено 92 006 авиаударов. Поражено объектов - 96 828", - говорится в сообщении.

По данным инфографики, российские ВКС уничтожили командные и опорные пункты террористов, скопления боевиков и лагеря их подготовки, склады оружия и боеприпасов, нефтяные месторождения и нефтеперерабатывающие заводы, станции перекачки топлива и колонны топливозаправщиков, а также другие объекты.

В настоящее время всего освобождено 87,4% территории Сирии.

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