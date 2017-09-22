КНДР пригрозила США "небывалым" испытанием водородной бомбы

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КНДР предупредила об испытаниях сверхмощной водородной бомбы в ответ на "агрессивную" политику США. Ранее американский президент Дональд Трамп пригрозил "полностью уничтожить" Северную Корею в случае, если будет угроза для США или союзников.

Северная Корея пригрозила провести "самое мощное испытание" водородной бомбы в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа уничтожить КНДР, передает РИА Новости заявление главы МИД страны Ли Ен Хо.

"Я не знаю, какие будут меры, это дело товарища председателя нашего Госсовета (Ким Чен Ына – прим. ред.), поэтому я точно не знаю. Может быть, это будет небывалое испытание водородной бомбы в Тихом океане",- уточнил министр.

Ранее Трамп во время выступление на Генассамблее ООН заявил, что США будут вынуждены "полностью уничтожить" КНДР в случае угрозы для себя или союзников. В свою очередь глава северокорейского МИД сравнил эти слова с "лаем собаки", имея в виду пословицу "собака лает – караван идет".

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