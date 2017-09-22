Сторонники независимости Каталонии устроили "кастрюльный протест"

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Организаторы референдума о независимости Каталонии оштрафованы на суммы до 12 тысяч евро. Такое решение накануне принял Конституционный суд Испании. Причем платить эти деньги они будут ежедневно - до тех пор, пока не признают незаконность своих действий. Однако жесткая реакция Мадрида не охладила пыл каталонских властей и жителей. Компромисса не будет, заявил глава автономии.

Несколько тысяч человек у здания Верховного суда требуют от официального Мадрида дать им законное право высказаться. Барселона вышла на улицы, когда Мадрид пошел в атаку на местные власти. В среду были задержаны 14 высокопоставленных политиков и чиновников из правительства Каталонии, которых обвиняют в подготовке референдума. Десять до сих пор остаются под арестом. В здании министерства экономики прошли обыски. Были изъяты 10 миллионов бюллетеней для голосования. Узнав об этом, возмущенная толпа забаррикадировала выходы из здания, начались столкновения с полицией, передает "ТВ Центр".

К акциям протеста присоединились студенты, они блокируют часть улиц. Объявлена забастовка в одном из главных университетов города. Продолжится и акция у Верховного суда.

Каталония собирается провести референдум о независимости 1 октября. Но Мадрид не допускает даже возможности плебисцита. Конституционный суд объявил референдум вне закона. В прокуратуру вызваны 700 мэров каталонских городов, в которые поддерживают голосование. Стало известно, что суд оштрафовал членов каталонского избиркома. Каждый день они будут выплачивать по 12 тысяч евро. До тех пор, пока официально не признают референдум вне закона.

Но несмотря на решительный настрой Мадрида, отступать в Каталонии тоже не намерены. Правительство настаивает, на этот раз референдум все равно состоится. А общественные организации, выступающие за независимость, призывают людей к "постоянной мобилизации".

Каким будет итог плебисцита - сказать пока трудно. Согласно последним опросам, независимость поддерживает 41% жителей автономии. Но после столь жестких действий испанского правительства эти цифры, говорят социологи, вполне могут и измениться. Только одно пока можно предсказать наверняка: оставшиеся до 1 октября дни Каталония точно не сможет прожить спокойно.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко. Европейское бюро "ТВ Центра". Испания, Барселона.