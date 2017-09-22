Жертвами урагана "Мария" в Доминике стали 15 человек

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Не менее 15 человек погибли во время урагана "Мария" в Доминике. Еще 20 пропали без вести.

Выросло число жертв урагана "Мария". В Доминике погибли 15 человек, еще 20 числятся пропавшими. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Накануне ослабевший шторм достиг берегов Доминиканской республики. Он принес лишь сильные ливни и порывистый ветер, которые, тем не менее, оставили без электричества и мобильной связи часть страны. Сведений о пострадавших пока не поступало.

Как сообщили в российской ассоциации туроператоров, наши отдыхающие были эвакуированы из отелей еще накануне удара стихии. Сейчас задержанный из-за непогоды рейс с российскими туристами уже вылетел в Москву.