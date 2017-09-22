Несколько тысяч зданий могут рухнуть в Мехико после землетрясения

Теги: землетрясение мексика Стихия

В Мексике продолжается ликвидация последствий мощного землетрясения. По последним данным, число жертв превысило 280 человек, более 200 считаются пропавшими без вести. В столице страны разрушено около 40 зданий. Специалисты предупреждают, что обрушение грозит еще трем тысячам строений.

В Мексике число жертв разрушительного землетрясения увеличилось до 286 человек, еще около двухсот числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Наиболее пострадали от стихии столица и центр страны. Мехико объявлен зоной стихийного бедствия. В городе полностью разрушены около сорока зданий. Сложная ситуация и в штате Пуэбла, там урон причинен более 10 тысячам жилых домов, а также 200 объектам исторического наследия. Поисково-спасательная операция продолжается уже третьи сутки, под завалами ищут выживших.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло во вторник. По прогнозам сейсмологов, существует угроза повторных подземных толчков. Власти страны готовы принять помощь России, которую накануне предложил Владимир Путин. В ближайшее время в Мексику может вылететь отряд "Центроспас", оснащенный всем необходимым оборудованием, включая мобильный госпиталь.

