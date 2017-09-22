Facebook передаст конгрессу США данные о "вмешательстве России в выборы"

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Facebook предоставит конгрессу США данные о закупке политической рекламы, которая была оплачена с российских счетов. При помощи нее через фейк-аккаунты, якобы, пытались влиять на ход выборов в США.

Facebook намерена передать конгрессу США информацию о нескольких тысячах рекламных объявлениях, оплаченных с российских счетов, во время американской предвыборной кампании, об этом написал на своей странице в соцсети основатель компании Марк Цукерберг.

Ранее Цукерберг провел мероприятие, в котором рассказал о плане решения проблемы иностранного вмешательства в выборы, он состоит из девяти пунктов. В частности, Facebook сможет видеть любую политическую рекламу, независимо от того, на кого она направлена, и будет требовать от политических рекламодателей раскрывать, кто именно платит за рекламу.

При этом глава Facebook отметил, что сотрудникам компании пока не удалось обнаружить доказательство "российского следа", однако, они продолжат расследование. Основатель Facebook выразил надежду, что американские власти смогут разобраться в этом вопросе.

"Я не хочу, чтобы кто-либо использовал наши инструменты для подрыва демократии", - подчеркнул глава компании.

В свою очередь в Кремле опровергли использование социальной сети для влияния на американские выборы.

"Мы никогда об этом не слышали, мы ничего об этом не знаем и тем более мы не имеем никакого отношения к этим делам", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.