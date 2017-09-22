Трамп призвал Порошенко улучшить бизнес-климат Украины
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В Белом доме рассказали о встрече Дональда Трампа и Петра Порошенко в Нью-Йорке. Американский президент поприветствовал реформы на Украине, а также призвал украинского лидера продолжать работу по устранению коррупции и улучшению бизнес-климата страны.
В пресс-службе Белого дома рассказали подробности встречи президента США Дональда Трампа и украинского лидера Петра Порошенко, которая состоялась накануне в Нью-Йорке. Об этом сообщает Газета.ru.
"Трамп приветствовал украинские реформы, которые способствовали экономическому росту внутри страны и оборонным возможностям, а также призвал Порошенко продолжать работу по устранению коррупции и улучшению бизнес-климата страны", - говорится в сообщении.
Кроме того, американский президент подтвердил поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности. Трамп и Порошенко также обсудили на встрече пути достижения мира в восточной части Украины.
Накануне сообщалось, что президенты Украины и США провели встречу в Нью-Йорке в рамках 72 сессии Генассамблеи ООН. В ходе разговора американский лидер отметил, что Украина не самое легкое место для жизни.
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