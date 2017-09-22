Спутник "Глонасс-М" успешно вывели на расчетную орбиту

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Ракета-носитель "Союз-2.1б" и разгонный блок "Фрегат" успешно вывели на орбиту российский навигационный космический аппарат "Глонасс-М". В Минобороны сообщили, что со спутником поддерживается устойчивая телеметрическая связь, а его бортовые системы функционируют нормально.

Разгонный блок "Фрегат" успешно вывел на расчетную орбиту российский навигационный космический аппарат "Глонасс-М", передает ТАСС.

"Стартовавшая сегодня, 22 сентября, в 03:03 по московскому времени с государственного испытательного космодрома "Плесецк" (Архангельская область) ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту российский навигационный космический аппарат "Глонасс-М", - цитирует агентство сообщение пресс-службы Минобороны России.

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" и выведение спутника на орбиту прошли в штатном режиме. Наземные средства космических войск ВКС приняли "Глонасс-М" на управление. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют нормально.

Это третий пуск ракеты-носителя "Союз-2" с "Плесецка" в 2017 году. Выведенный КА "Глонасс-М" №52 - один из спутников наземного резерва системы глобального позиционирования "Глонасс". Согласно ЦНИИ машиностроения, по состоянию на 21 сентября в составе орбитальной группировки системы "Глонасс" насчитывалось 25 космических аппаратов.

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