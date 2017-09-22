Вениамин Попов о провокациях против России в Сирии

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Российские и американские военные договорились поддерживать контакт для предотвращения инцидентов в Сирии. Диалог состоялся после того, как наше Минобороны предупредило о намерении жёстко пресекать попытки обстрелов российского спецназа и сирийских войск. Правительственные силы, по данным наших военных были обстреляны с территории, где находятся боевики Сирийских демократических сил вместе с американцами.

О причинах провокаций против России в Сирии в эфире программы "События. 25-й час" рассуждает директор Центра партнерства цивилизаций МГИМО МИД России Вениамин Попов:

— Это показывает раздражение американцев успехами России в Сирии. А эти успехи действительно кардинальные. Посмотрите как блестяще из этого вышли наши военные. Это была прекрасная операция, которая показала насколько зрелая российская армия, ее мощь. Второе, они сталкиваются с успехами российской дипломатии в Сирии.

Американцы всегда поддерживали террористов. Ту же "Джебхат ан-Нусру". Они давали вроде сирийской умеренной оппозиции 500 миллионов долларов, но все эти деньги, оружие, боеприпасы перешли к этим головорезам. А теперь пришли русские, все перевернули, освободили практически Сирию, по существу разгромили "Исламское государство" (террористическая организация, запрещена в России). Что же получается? Это все делает только Россия со своими союзниками.

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