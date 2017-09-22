Новым послом России в Германии станет Сергей Нечаев

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Сергей Нечаев возглавит российскую дипмиссию в Германии в конце января 2018 года. Нынешний посол России в ФРГ Владимир Гринин будет вынужден уйти в отставку, так как в середине ноября ему исполнится 70 лет.

В конце января следующего года новым российским послом в Германии станет Сергей Нечаев. Об этом сообщает газета "Известия".

"Новый посол России в ФРГ Сергей Нечаев въедет в свой кабинет в здании российского посольства на главной улице Берлина Унтер-ден-Линден уже в конце января 2018 года", - говорится в сообщении.

По данным газеты, нынешний посол Владимир Гринин будет вынужден уйти в отставку, так как в середине ноября ему исполнится 70 лет.

В настоящее время Нечаев занимает пост директора Третьего европейского департамента МИД. Этим летом ему исполнилось 64 года. Он работает в системе внешнеполитического ведомства уже на протяжении 40 лет.