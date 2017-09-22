В Северной Осетии совершено нападение на пост полиции

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Неизвестные обстреляли пост полиции в Северной Осетии. Нападавшие скрылись с места происшествия. Троих полицейских госпитализировали с травмами.

Неизвестные напали на полицейский пост в Северной Осетии. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Стрельба произошла в ночь с четверга на пятницу. Неизвестные открыли огонь по посту полиции в Моздокском районе республики. Стражи порядка произвели ответные выстрелы, после чего нападавшие скрылись.

В результате инцидента пострадали трое полицейских. Они госпитализированы с различными травмами. Их жизням ничего не угрожает.

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