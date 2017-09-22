Украина допустила возобновление закупок российского газа

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В украинском "Нафтогазе" допустили возврат к закупке российского газа к 2030 году. Киев перестал закупать газ из России в 2015 году. Сейчас Украина импортирует тот же российский газ, но через страны Евросоюза и по более высокой цене.

К 2030 году украинский "Нафтогаз" может возобновить закупку газа у российского "Газпрома", об этом заявил директор компании Юрий Витренко, передает РИА Новости.

"Мы видим очень негативные тенденции. Возвращаются какие-то схемы... Есть риск, что все вернется на круги своя, и к 2030 году Украина будет снова покупать российские газ и нефть", - рассказал он.

Ранее глава "Нафтогаза" не исключил, что Украина может закупить газ у России в случае критической ситуации во время отопительного сезона, но такой вариант возможен с учетом предварительного решения Стокгольмского арбитража по иску к России по газовому контракту.

Украина перестала закупать газ у России напрямую в 2015 году. На данный момент страна импортирует тот же российский газ по реверсной системе из Евросоюза, но по более высокой цене. Основными поставщиками газа на Украину из Евросоюза являются Словакия, Венгрия и Польша.

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