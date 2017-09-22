Региональных чиновников обяжут сдавать экзамены

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Региональных чиновников всех 85 субъектов нашей страны обяжут сдавать экзамены по проектному управлению. Первыми переаттестацию пройдут госслужащие Белгородской области. Они сдадут экзамены до конца сентября.

Региональные чиновники, которые участвуют в реализации приоритетных правительственных проектов, будут сдавать экзамены по проектному управлению. Об этом сообщает газета "Известия".

По данным издания, обучение и тестирование будут проходить представители всех 85 субъектов страны, включая вице-губернаторов. Первыми переаттестацию пройдут чиновники Белгородской области. Они сдадут экзамены до конца сентября.

"Экзамен будет представлять собой очное тестирование в письменной или электронной форме - чиновнику нужно будет в определенный день явиться в класс РАНХиГС и пройти тест", - отметил директор центра проектного менеджмента вуза Олег Билев.

По его словам, на выполнение тестирования отведен один час. Экзамен будет считаться пройденным, если слушатель наберет 65% правильных ответов. При этом необходимое количество набранных баллов зависит от проектной роли чиновника.

Госслужащие, не прошедшие тестирование, будут отправлены на пересдачу. В противном случае может быть поставлен вопрос об их дальнейшем участии в приоритетных проектах.