СК начал проверку после массового отравления школьников в Хакасии
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Следователи начали проверку после вспышки острой кишечной инфекции в школе № 26 в Абакане. В городскую больницу доставлены шесть учеников младших классов с признаками кишечной инфекции. Их здоровью ничто не угрожает.
Следственный комитет по Хакасии инициировал доследственную проверку по факту отравления детей в школе. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Информация об отравлении учеников школы №26 в Абакане поступила 21 сентября. По предварительным данным, шесть учащихся младших классов образовательного учреждения были госпитализированы в инфекционную больницу города с признаками острой кишечной инфекции.
В СК отметили, что жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Проверка была организована по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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