Караченцова перевели из реанимации в обычную палату

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Николай Караченцов переведен из отделения реанимации в обычную палату. Об этом сообщили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Актер находится в состоянии средней тяжести.

Актера Николая Караченцова перевели из отделения хирургической реанимации в отделение нейрохирургии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на справочную НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

"Его только перевели в обычную палату, отделение нейрохирургии, состояние средней тяжести", - подчеркнули в больнице.

Накануне сообщалось, что Караченцова перевели в отделение хирургической реанимации из-за ухудшения состояния его здоровья. 18 сентября стало известно, что актер попал в больницу. По словам супруги артиста Людмилы Поргиной, это был плановый осенний осмотр.

В 2005 году артист попал в автокатастрофу. В результате столкновения со столбом на Мичуринском проспекте он получил тяжелую черепно-мозговую травму с осколочным переломом черепа и ушиб головного мозга. Спустя ровно 12 лет актер попал в ДТП в Щелковском районе Подмосковья. С тяжелой черепно-мозговой травмой он был госпитализирован в НИИ им.Склифовского.

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