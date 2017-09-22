Джабраилову назначили психиатрическую экспертизу

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Следствие назначило экс-сенатору от Чечни, бизнесмену Умару Джабраилову психиатрическую экспертизу. В конце августа он устроил стрельбу в одном из московских отелей. Было возбуждено дело о хулиганстве.

Московские следственный комитет назначил психиатрическую экспертизу экс-сенатору от Чечни, бизнесмену Умару Джабраилову, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

29 августа сенатор устроил стрельбу из наградного пистолета в номере отеля Four Seasons на Охотном Ряду. Приехавшие полицейские задержали Джабраилова на 48 часов и возбудили дело по статье "Хулиганство". Позже было принято решение отпустить его под подписку о невыезде.

Объясняя свой поступок, Джабраилов сказал, что хотел опробовать оружие, которым за несколько лет ни разу не воспользовался, и случайно сделал "несколько выстрелов в потолок".

Позднее стало известно, что экс-сенатор был под действием наркотиков в момент стрельбы. В номере отеля были найдены вещество белого цвета, таблетки и алкоголь.