В "Зарядье" открылся научно-познавательный лекторий
Теги: Москва благоустройство парк
В московском парке "Зарядье" открылся научно-познавательный лекторий. В нем будут проводить встречи с известными учеными, архитекторами, дендрологами, ландшафтными дизайнерами, врачами, социологами и искусствоведами. Первая бесплатная лекция состоится в пятницу.
В пятницу на территории столичного парка "Зарядье" начал работать научно-познавательный лекторий со зрительным залом на 60 человек. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Для посетителей парка в лектории будут проводить встречи с известными учеными, архитекторами, дендрологами, ландшафтными дизайнерами, врачами, социологами и искусствоведами.
"Лекции и мастер-классы по медицине, ландшафтному дизайну, экологии и биологии в парке "Зарядье" будут проходить регулярно", - говорится в сообщении.
Первая бесплатная лекция состоится 22 сентября в 19:00. Всего же до конца сентября запланированы четыре таких занятия.
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