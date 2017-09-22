В "Зарядье" открылся научно-познавательный лекторий

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В московском парке "Зарядье" открылся научно-познавательный лекторий. В нем будут проводить встречи с известными учеными, архитекторами, дендрологами, ландшафтными дизайнерами, врачами, социологами и искусствоведами. Первая бесплатная лекция состоится в пятницу.

В пятницу на территории столичного парка "Зарядье" начал работать научно-познавательный лекторий со зрительным залом на 60 человек. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Для посетителей парка в лектории будут проводить встречи с известными учеными, архитекторами, дендрологами, ландшафтными дизайнерами, врачами, социологами и искусствоведами.

"Лекции и мастер-классы по медицине, ландшафтному дизайну, экологии и биологии в парке "Зарядье" будут проходить регулярно", - говорится в сообщении.

Первая бесплатная лекция состоится 22 сентября в 19:00. Всего же до конца сентября запланированы четыре таких занятия.

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