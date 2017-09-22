Рособрнадзор запретил прием студентов в МИТРО

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Рособрнадзор запретил прием студентов в Московский институт телевидения и радиовещания "Останкино" (МИТРО) и Первый московский юридический институт. В июле у МИТРО отобрали государственную аккредитацию из-за несоответствий государственным стандартам.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) запретила прием студентов в Московский институт телевидения и радиовещания "Останкино" (МИТРО), передает агентство "Москва".

За неисполнение предписаний в установленные сроки также запрещен прием студентов в Первый московский юридический институт.

14 июля Рособрнадзор лишил государственной аккредитации МИТРО. Решение было принято по результатам проведенной проверки информации, содержащейся в уведомлении об устранении ранее выявленных несоответствий государственным образовательным стандартам. Тогда в МИТРО назвали это временным явлением.

МИТРО занимался подготовкой специалистов в области телерадиопроизводства и рекламного бизнеса.

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