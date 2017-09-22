В Мексике произошло новое землетрясение

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Жертвами мощного землетрясения в Мексике стали 286 человек, почти 150 из них погибли в Мехико. Тем временем Геологическая служба США зафиксировала новое землетрясение у западного побережья страны. По ее данным, эпицентр находился в 100 километрах от города Эльдорадо.

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в пятницу у западного побережья Мексики, пишет РИА Новости. Как сообщает Геологическая служба США, эпицентр находился в 107 километрах к юго-западу от города Эльдорадо. Данных о пострадавших и разрушениях, а также об угрозе цунами не поступало.

Ранее на этой неделе в Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,1. По последним данным, жертвами стали 286 человек, еще около 200 считаются пропавшими без вести. Больше всего жертв в столице страны — в Мехико погибли 148 человек.

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