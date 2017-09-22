Госдума одобрила проект о повышении штрафов за непропуск пешеходов

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Госдума во втором чтении приняла правительственный законопроект, который увеличивает штраф до 2500 рублей для водителей, не пропустивших пешеходов и велосипедистов. В действующей редакции Кодекса об административных правонарушениях установлен штраф в размере 1500 рублей.

Госдума приняла во втором чтении правительственный законопроект о повышении штрафов за непропуск водителями пешеходов и велосипедистов, передает РИА Новости.

Документ предусматривает внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях и установление административного штрафа в размере от 1500 рублей до 2500 рублей за невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или другим участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении.

"Необходимость усиления административной ответственности за указанные нарушения обусловлена неэффективностью действующих норм, которая подтверждается ростом количества возбужденных дел об административных правонарушениях данной категории (за 12 месяцев 2015 года возбуждено 1663679 дел, в то время как за аналогичный период 2014 года – 1644593 дела)", - цитирует содержание пояснительной записки АГН "Москва". Кроме того, в ней отмечается, что принятие законопроекта положительно отразится на повышении безопасности дорожного движения.

В действующей редакции КоАП установлен штраф в размере 1500 рублей.

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