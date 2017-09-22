Военные поделились со скаутами в Алеппо навыками выживания

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Сотрудники российского Центра по примирению сторон посетили отряд сирийских скаутов в Алеппо. О навыках выживания в полевых условиях эти дети знают не понаслышке. Когда город был захвачен боевиками многим из них, чтобы выжить, пришлось применять полученные знания на практике.