11:44, 22 сентября 2017

Военные поделились со скаутами в Алеппо навыками выживания

Теги:  сирия  Сирийский конфликт  военный

Сотрудники российского Центра по примирению сторон посетили отряд сирийских скаутов в Алеппо. О навыках выживания в полевых условиях эти дети знают не понаслышке. Когда город был захвачен боевиками многим из них, чтобы выжить, пришлось применять полученные знания на практике.

Подробности — в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Виктора Прокушева.

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