В Рязанской области единственную дорогу в село перегородили забором

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В Рязанской области владельцы сразу нескольких домов оказались полностью отрезаны от жизни глухим забором местного санатория. К осажденным старикам не может проехать даже скорая помощь. Суд жалобы жителей отклоняет. Помочь отказываются и представители полиции. Что привело к такой ситуации: следование нормам антитеррористической безопасности или желание расширить свои владения?

Единственный путь домой - тропинка. До той поры, пока ее не размыло дождями и не завалило снегом. Справа - ветки и пустырь. Слева - забор. И одному человеку места - едва протиснуться. На машине не проехать. Другой дороги к частным домам в поселке Заборье нет. Точнее была. Но с 1 сентября, она перешла в собственность санатория "Старица", передает "ТВ Центр".

Ворота санатория - граница. На замке. Въезд только для клиентов и персонала. Жителям, если и удается пройти в свои дома, то со скандалом. Как и почему дорога, которая всегда была в общем пользовании, оказалась за шлагбаумом, люди не понимают.

Напротив калиток и ворот - баррикады из кирпичей. По словам местных жителей, их привезли по приказу директора санатория. Не улица, а стройплощадка. А дорогу, говорят, закрыли из соображений антитеррористической безопасности.

"Мы обязаны восстановить ограждение санатория, медицинского учреждения, тянуть уже было невозможно. Мы вынуждены были восстановить это ограждение и уже не имели возможности пропускать посторонних лиц на территорию здравницы", - сообщила директор санатория "Старица" Екатерина Агеева.

Люди обратились в прокуратуру и суд. И хотя ситуация - даже для не специалиста в области земельных отношений - абсурдна, суд решил спор в пользу санатория. "Мы бьемся, я не знаю куда, остается только плакать, больше ничего, другого выхода нет", - сказал местная жительница Любовь Фролова.

Террористы поневоле собираются на военный совет. Пытались решить конфликт мирно. Не получилось. Директор твердо стоит на своем. Все сделано по закону. Но жители уверены, что дело не в дороге, а в дорогих квадратных метрах Заборья.

Противостояние продолжается и днем, и ночью. Приехала скорая помощь. Кому-то из осажденных пенсионеров стало плохо. Но и этот автомобиль тоже не пропустили. Нервы у всех на пределе. Люди неоднократно вызывали полицию. Вот приехал начальник местного РОВД. Но сделать ничего не смог. И предупредил: "Я вас всех господа, таких умных, предупреждаю, если вы сломаете шлагбаум, ворота, будем возбуждать уголовное дело".

Проблему должны были решить местные власти. Доведенные до отчаяния люди подали в суд кассационную жалобу. И требуют рассмотреть их претензии повторно. Но пока пенсионеры вынуждены пробираться домой по тропинке из дощечек. Между баррикад из кирпичей и бочек.

Тимур Абдуллаев. "ТВ Центр".

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