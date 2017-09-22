В Москве прошел "День без автомобиля"

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В Москве в пятницу проходит "День без автомобиля". На работу тысячи сотрудников столичных компаний отправились пешком, на велосипедах, кто-то и вовсе личный автомобиль заменил на арендованный.

Максим Толстых уже давно решил, что добираться на работу намного проще на общественном транспорте. Доезжать можно быстрее и не опаздывать.

"Появилось много полос для автобусов. В центре удобно стало передвигаться. Достаточно быстро. Очень удобное приложение, где виден общественный транспорт: можно заранее подгадать, когда можно подойти на остановку. Ну и рассчитывать свое время в пути", - говорит Максим.

Правда, сейчас решил немного схитрить. День без автомобиля он проведет без своей машины, но воспользуется каршерингом. А вот в ЦОДД подошли к акции со всей ответственностью, передает "ТВ Центр". Впервые инспекторы выполняют свои обязанности пешком. Автомобили остались припаркованы у офиса, а вот 40 сотрудников, вооружившись планшетами, отправились на службу. Такой контраст, конечно, в новинку. Инспекторы не жалуются. Прогулки на свежем воздухе только поддерживают. Да и разницы не видят.

В рамках международного дня без автомобиля в Москве проводят и акцию "На работу на велосипеде". Участников с каждым годом становится все больше. Для кого-то это прекрасная возможность украсить свои страницы в соцсетях новыми фотографиями. Для остальных мотивация - специальные энергетические точки по всему городу с угощениями и сувенирами.

Стимулирует москвичей к поездке на велосипеде сегодня и погода. Небесная канцелярия оказалась благородной - в столице целый день светит солнце. Многие оставили машины дома, даже не зная об этой акции. Предпочитают ловить последние теплые деньки на свежем воздухе.

Александра Сергомасова, Роман Лагунов, Александр Голубев, Константин Кузнецов. "ТВ Центр".