Биржевая площадь в Москве станет пешеходной

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Движение транспорта на Биржевой площади и прилегающему к ней Старопанскому переулку прекратится с 23 сентября. Как сообщили в мэрии столицы, до 9 октября там будут проводить работы по благоустройству пешеходной зоны в рамках программы "Моя улица".

С 23 сентября прекратится автомобильное движение по Биржевой площади в центре столицы. Об этом сообщает "МИР24" со ссылкой на пресс-службу мэрии Москвы.

"Движение транспорта на площади и прилегающему к ней Старопанскому переулку прекратится с 00:00 23 сентября. На территории будут проводить работы по благоустройству пешеходной зоны в рамках программы "Моя улица", - говорится в сообщении.

В мэрии отметили, что на рабочие уберут разделение на проезжую часть и тротуары, по всей территории уложат гранитную плитку и выполнят работы по заливке подземного помещения фонтана.

Работы по благоустройству Биржевой площади продлятся до 9 октября. До этого времени по территории будущей пешеходной зоны смогут проехать только машины спецслужб и скорой помощи.

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