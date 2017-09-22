Ким Чен Ын пригрозил укротить огнем "старого маразматика" Трампа

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Новые угрозы в адрес США прозвучали из уст главы северокорейской дипломатии на Генеральной ассамблее ООН. После слов Дональда Трампа о готовности уничтожить КНДР представитель Пхеньяна сообщил о грядущем испытании новой водородной бомбы. Ещё жёстче американскому президенту заочно ответил Ким Чен Ын.

Этого заявления мир действительно ждал. Экспрессивная речь Дональда Трампа с трибуны Генассамблеи ООН просто не могла остаться без ответа, отмечает "ТВ Центр". Ким Чен Ына американский президент назвал человеком-ракетой, а Северной Кореи пригрозил полным уничтожением. Белый дом попытался было оправдаться, мол, все это чтобы продемонстрировать серьезность намерений, но теперь серьезные намерения демонстрирует уже Пхеньян.

"Я не знаю, какие будут меры, это дело товарища председателя нашего Госсовета, но возможными ответными мерами на речь президента США может стать "небывалое" испытание водородной бомбы в Тихом океане", - заявил министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо.

"Если Трамп думал, что способен напугать нас собачьим лаем, то это просто сон собаки", добавил министр. Его непосредственный руководитель, товарищ Ким Чен Ын тоже тщательно подбирал метафоры. "Хулиган и гангстер речь которого - грубейший сумасшедший вздор" — это выдержки из официального заявления председателя КНДР.

"Поскольку Трамп перед лицом всего мира пошел на отрицание самого существования нашего государства и жесточайшим образом объявил войну с целью уничтожения КНДР, мы со своей стороны готовы рассмотреть ответные беспрецедентно жесткие меры, которых не было до этого. Старого американского маразматика мы будем укрощать огнем", - заявил лидер КНДР.

И ведь действительно есть, чем укрощать. 3 сентября КНДР заявила об успешном испытании водородной бомбы. Её мощность, по данным Сеула и Токио, составила 160 килотонн. Это в 10 раз мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму. Не говоря уже о том, что северокорейские ракеты запросто могут долететь до того же Гуама, а грозная система ПРО может этого и не заметить.

Правильный выбор должна сделать не только Северная Корея - все участники конфликта. Ракетные авантюры Пхеньяна переходят опасную черту, но нагнетание военной истерии не просто тупиковый, а губительный путь, отметил Сергей Лавров, выступая на заседании 72-ой сессии Генассамблеи ООН.

"Альтернативы дипломатическому регулированию ядерной проблемы Корейского полуострова на основе диалога между всеми заинтересованными сторонами не существует. Призываем всех членов международного сообщества поддержать российско-китайскую дорожную карту", - сказал министр.

Речь о постепенном свертывание ядерной программы КНДР при одновременном прекращении американо-южнокорейских учений на границе. Однако Вашингтон решил взять Пхеньян измором - это заявление госдепа.

"КНДР рассчитывает, что ядерное оружие позволит ей обеспечить выживание своего режима. Но на самом деле оно явно ведет лишь к большей изоляции, непопулярности и лишениям. Продолжающиеся угрозы против США и всего мирового сообщества не увеличат безопасность режима, но лишь укрепят нашу совместную решимость противостоять северокорейской агрессии", - сказал госсекретарь Рекс Тиллерсон.

Для этого президент Трамп подписал очередной указ о санкциях против КНДР. Надавить на Пхеньян призывают Пекин и Москву, санкции против которой конгресс принимал в одном документе с ограничениями против КНДР. По сравнению с этим даже новость о том, что жители Сеула стали все чаще обращаться к экстрасенсам с вопросом, готовиться ли к войне с соседями, не выглядит такой уж нелепой.

Матвей Шестаков, Андрей Грис. "ТВ Центр".