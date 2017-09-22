Катер с мигрантами затонул у берегов Турции
Теги: мигранты турция катер Происшествие
На черноморском побережье Турции потерпел крушение катер, перевозивший нелегальных мигрантов. По меньшей мере, четыре человека погибли, 20 пропали без вести, 38 мигрантов спасла береговая охрана.
Катер с нелегальными мигрантами потерпел крушение возле берегов Турции, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Трагедия произошла в районе Кефкен провинции Коджаэли на черноморском побережье Турции. Известно, что четыре мигранта погибли, 20 пропали без вести. Береговая охрана смогла спасти 38 человек.
В районе ЧП идет поисково-спасательная операция. Нелегальные мигранты часть используют Турцию как транзитную зону на пути в Европу.
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