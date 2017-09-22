Катер с мигрантами затонул у берегов Турции

Теги: мигранты турция катер Происшествие

На черноморском побережье Турции потерпел крушение катер, перевозивший нелегальных мигрантов. По меньшей мере, четыре человека погибли, 20 пропали без вести, 38 мигрантов спасла береговая охрана.

Катер с нелегальными мигрантами потерпел крушение возле берегов Турции, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Трагедия произошла в районе Кефкен провинции Коджаэли на черноморском побережье Турции. Известно, что четыре мигранта погибли, 20 пропали без вести. Береговая охрана смогла спасти 38 человек.

В районе ЧП идет поисково-спасательная операция. Нелегальные мигранты часть используют Турцию как транзитную зону на пути в Европу.

Читайте также:

В ЕС снова нарастает спор вокруг распределения мигрантов

Меркель призвала найти замену регламенту по беженцам

Посреди дня на испанский курорт приплыла лодка с беженцами. Видео

Мигранты пытались попасть в Европу, спрятавшись под вагоном поезда