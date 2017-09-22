Работодателей могут обязать оплачивать часть отдыха сотрудникам

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В России может появиться закон, позволяющий работникам вернуть часть стоимости отдыха за счет работодателя, но при условии, что он отдыхал на отечественных курортах. Сумма компенсации составит не более 50 тысяч на каждого из отдыхающих и членов их семьи.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о денежной компенсации работникам за отдых на территории России, передает ТАСС.

Компенсация, сумма которой не превысит 50 тысяч рублей в год, коснется также супругов сотрудников, их родителей и детей в возрасте до 18 лет.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что введение налоговой льготы благоприятно скажется на развитии внутреннего туризма. В свою очередь работодатели получат дополнительную возможность равномерно распределись отпускные периоды своих сотрудников.

По данным ВЦИОМ, в 2016 году 22,1% россиян отдыхали на отечественных курортах, 5,7% – за границей. 44,7% провели лето на даче, 31,5% не ездили никуда. Основная причина – отсутствие денег у населения.