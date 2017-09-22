Песков: Россия никогда не размещала политическую рекламу в Facebook

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По словам Дмитрия Пескова, Россия никогда не занималась размещением политической рекламы в Facebook. Ранее сообщалось, что соцсеть предоставит конгрессу США данные, связанные с расследованием "российского вмешательства" в американские выборы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что наша страна никогда не занималась размещением политической рекламы в Facebook. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Мы не знаем, кто и как размещает рекламу в Facebook, и никогда этим не занимались, и никогда российская сторона не была к этому причастна", - сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Facebook предоставит конгрессу США данные о закупке политической рекламы, которая была оплачена с российских счетов. При помощи нее через фейк-аккаунты, якобы, пытались влиять на ход выборов в США.

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