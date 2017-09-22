С памятника Калашникову уберут чертеж немецкого автомата

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Скульптор Салават Щербаков исправит ошибку, допущенную на памятнике Михаилу Калашникову, который открыли в Москве 19 сентября. Ранее пользователи интернета обнаружили на новом памятнике чертеж немецкой штурмовой винтовки StG 44, вместо автомата Ак-47.

Ошибка скульптора Салавата Щербакова на памятнике Михаилу Калашникову, который открыли в Москве 19 сентября, будет исправлена, об этом РИА Новости сообщили в Российском военно-историческом обществе (РВИО).

Ранее пользователи интернета обратили внимание, что на памятнике Калашникову вместо автомата АК-47 изображен чертеж немецкой штурмовой винтовки Шмайссера (StG 44).

В РВИО пояснили, что заказчик не регламентировал абсолютно все детали памятника. Было важно, чтобы Калашников держал в руках автомат АК-47 из первых партий. Все остальное – "полет творческой фантазии" скульптора Щербакова.

19 сентября на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц открыли памятник конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову. Глава Минкультуры Владимир Мединский назвал автомат оружейника культурным брендом России.

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