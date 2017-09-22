Атомный ледокол "Сибирь" спущен на воду в Петербурге

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В Санкт-Петербурге на воду спустили первый серийный атомный ледокол проекта 22220 "Сибирь". Новый российский атомный ледокол будет способствовать усилению позиций страны как великой морской державы и поможет решить многие задачи, стоящие перед экономикой страны, отметил президент Владимир Путин.

Первый в серии атомный ледокол проекта 22220 "Сибирь", который предназначен для проводки грузов по Северному морскому пути, спущен на воду на "Балтийском заводе - Судостроение" в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

Новый ледокол будет способствовать усилению позиций страны как великой морской державы и поможет решить многие задачи, стоящие перед экономикой страны, отметил президент Владимир Путин. Поздравление главы государства кораблестроителям зачитал на торжественной церемонии полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов.

"Спасибо вам за ваш труд, за возрождение отрасли. У "Сибири" есть предшественник - ледокол, который в 77-м году был принят в эксплуатацию, он уже доблестно отслужил свой век. Установил абсолютный рекорд - достиг Северного полюса в мае. Я желаю, чтобы нынешняя "Сибирь" тоже стала рекордсменом", - сказал гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

После спуска корпуса "Сибири" на воду будет продолжаться достройка ледокола. Срок его сдачи - ноябрь 2020 года. Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составит 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров.

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